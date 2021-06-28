اقليم كوردستان: تسجيل 761 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 7 وفيات و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب تعافي 562 مريضا من الجائحة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، انها قامت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية باجراء ( 8807) فحصا من بينها (2610) في اربيل و( 2403) في السليمانية و( 3375) في دهوك و( 389) گرمیان و( 30) راپرین، مبينا ان النتائج اسفرت عن اكتشاف ( 761) اصابة جديدة توزعت كالاتي: ( 149) اربيل و( 233) السليمانیة و( 338) دهوك و( 41) گرمیان.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت شفاء ( 562) مصابا من بينهم (90) اربيل و( 222) السليمانیة و( 214) دهوك و( 1) حلبجة و( 32) گرمیان و( 3) راپرين، مؤ كدا وفاة (7) مصابين توزعوا كالاتي: (4) اربيل و ( 1) السليمانیة و (1) دهوك و(1) گرمیان.

واجمل البيان اعداد المواطنين الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ(21871) شخصا خرجوا جميعا من الحجر، لافتا الى انها اجرت خلال الفترة ذاتها 2099087 فحصا من بينها (729076 اربيل، 508992 السليمانیة، 845018 دهوك، 16001 حلبجة)

واشار البيان الى ان مجموع الاشخاص الذين اصيبوا بالفيروس منذ ظهوره في الاقليم بلغ (184341) مصابا توزعوا كالاتي (55566 اربيل، 60602 السليمانیة، 64408 دهوك، 3765 حلبجة)، فيما تماثل (172569) مصابا للشفاء من بينهم (53158 اربيل، 54537 السليمانیة، 61275 دهوك، حلبجة).

واوضح البيان، بقاء (7307) مصابا تحت العناية الطبية من بينهم (1199 اربيل، 4014 السليمانیة، 2079 دهوك، 15 حلبجة)، مؤكدا وفاة (4465) مصابا من بينهم (1209 اربيل، 2051 السليمانیة، 1054 دهوك، 151 حلبجة).