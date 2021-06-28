بعد الضربات الأمريكية على مواقع الحشد .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الأطراف المعنية إلى «ضبط النفس» ومنع التصعيد على خلفية الضربات التي وجهتها أمريكا فجر اليوم على مواقع ميليشيات الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية.

ستيفان ديوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: «تابعنا التقارير حول الضربات الأمريكية في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا. والأمين العام لا يزال يشعر بالقلق من الأوضاع غير المستقرة في هذه الأراضي».

وأضاف أن غوتيريش «يدعو من جديد كل الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس ومنع الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التسوية».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت ليلة الأحد / الاثنين، أن قواتها الجوية قصفت «منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران» في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق، بتوجيه من الرئيس جو بايدن.

وقالت ميليشيات الحشد في بيان، إن الضربات أسفرت عن مقتل 4 من عناصرها وتضرر عدة طائرات مسيرة ومستودعات أسلحة.

وأعربت كل من دمشق وبغداد عن رفضها واستنكارهما لهذا القصف.

ويؤكد مراقبون مسؤولية ميليشيات الحشد الموالية لإيران عن عشرات حوادث الاستهداف التي طالت مواقع تتمركز فيها قوات أمريكية وأخرى للتحالف خلال الأشهر الماضية، في مناطق مختلفة من العراق، إلى جانب إقليم كوردستان.