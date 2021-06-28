سياحة أربيل: نحو مليون سائح زاروا العاصمة منذ مطلع العام والعدد في ارتفاع

قالت مدیریة السياحة في العاصمة أربيل ، اليوم الاحد ، ان نحو مليون سائح زاروا المناطق السياحية ضمن حدود أربيل منذ مطلع العام الجاري ، لافتاً الى ان العدد في ارتفاع .

المتحدث باسم المديرية نريمان فاضل ، قال ان اعداد السياح القادمين الى المواقع السياحية في العاصمة أربيل في ازدياد يوماً بعد آخر ، شاكراً مديرية أمن السيطرات التي أكد المتحدث انهم يقدمون تسهيلات كبيرة للقادمين عند مداخل العاصمة.

موضحاً ، يومياً يدخل العاصمة أربيل من 8 ــ 10 آلاف سائح خاصة مع تخفيف إجراءات مكافحة كورونا وانخفاض اعداد الإصابات في إقليم كوردستان ، مشيراً الى متابعتهم المستمرة للاماكن العامة والسياحية لتوفير اقصى درجات الراحة والتسهيلات للسياح .

ولفت المتحدث ، الى ان 900 الف سائح زاروا المناطق السياحية ضمن حدود أربيل منذ مطلع العام الجاري ، وان العدد في ارتفاع.

نريمان فاضل ، تابع بالقول ان مديريتهم تسعى الى كل ما من شأنه ان يجذب السياح والاهتمام بهم ، مشيراً الى انهم يريدون تعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي العام الماضي نتيجة إجراءات الاغلاق الخاصة بالحد من تفشي كورونا .