“الديمقراطي الكوردستاني” معلقا على هجوم اربيل: يجب العمل بجدية لمنع تكرار هذه الهجمات

أدان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الهجوم الذي وقع على مدينة اربيل يوم السبت، فيما أكد في الوقت نفسه ضرورة أن تعمل كافة الاطراف على منع تكرار مثل هذه الهجمات.

ووقع هجوم صاروخي بثلاث طائرات مسيرة يوم امس السبت على محيط محافظة أربيل، قرب مجمع ملا عمر، تسبب بخسائر مادية وألحق أضراراً بأحد منازل المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية بسيارتين على الأقل.

وذكر الديمقراطي الكوردستاني في بيانه “نندد بقوة بهذه الأعمال التي تنفذها مجموعات ارهابية خارجة عن القانون، ونؤكد بأنه من الآن فصاعدا على كافة الاطراف أن تعمل بجدية وبالتنسيق مع الجهات المعنية والحكومة الاتحادية، لمنع تكرار هذه الهجمات التي تسعى لضرب الأمان والاستقرار في اقليم كوردستان”.

واكد البيان ان وقف هذه الهجمات التي تكررت أكثر من مرة، يقع على عاتق الحكومة الإتحادية بشكل رئيسي، مشيرا الى ان المجموعات التي تنفذ هذه الهجمات تسعى لضرب الاستقرار في الاقليم والعراق عموما.

وهذا أحدث هجوم يتعرض له إقليم كوردستان بواسطة الطائرات المسيّرة بعد اعتداء مماثل تعرض له مطار أربيل الدولي في نيسان أبريل 2021.

وفي شباط فبراير 2021، أصاب وابل من الصواريخ مركزاً للجيش الأمريكي محيط مطار أربيل الدولي مما أسفر عن مقتل متعاقد أجنبي.