كوردستان تسجل 8 وفيات و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن تسجيل 8 وفيات و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تماثل 456 مريضاً للشفاء وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة، أنها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 6757 فحصاً جديداً في مناطق الاقليم كافة اسفرت عن اكتشاف 511 حالة اصابة جديدة.

وأضاف البيان أن ما مجموعه 456 مصاباً اكتسبوا الشفاء التام خلال الفترة ذاتها، مشيراً في ذات الوقت إلى وفاة 8 اشخاص من بينهم 2 في اربيل و4 في دهوك و1 في كرميان و1 في رابرين.

وأشار البيان إلى أن الوزارة حجرت خلال الفترة الماضية منذ بداية ظهور الفيروس 21871، فيما اجرت 2090280 فحصاً في جميع مناطق الاقليم، مؤكدة اصابة 183580 شخصاً تعافى منهم 172007 مصاباً.

ونوه البيان إلى أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس وصل الى 4458 حالة وفاة، وما زال 7115 شخصاً يخضعون للعناية الطبية.