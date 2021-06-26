يونيو 26, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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كوردستان.. معلومات جديدة عن “الهجوم المسيّر” وهذا ما خُط على الطائرات

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فى :أخبار عــامة
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كوردستان.. معلومات جديدة عن “الهجوم المسيّر” وهذا ما خُط على الطائرات
عبارات مثل “السلام عليك يا جمال العراق، بسم الله قاصم الجبارين، يا صاحب الزمان، يا زهراء”

تطرقت صفحة مديرية مكافحة الإرهاب على فيسبوك إلى تفاصيل الهجوم الصاروخي المسيّر على محيط محافظة أربيل.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الصفحة، فإن ثلاث طائرات مسيّرة سقطت على منزل مواطن قرب طريق “سيوله” في قرية براغ في محافظة أربيل.

وأضافت أن الهجوم وقع في الساعة 01:50 دقيقة بالتوقيت المحلي قرب مجمع ملا عمر وأن طائرتين انفجرتا بينما لم تنفجر الثالثة.

وقالت صفحة مكافحة الإرهاب إن المسيرة الرابعة هوَت في منطقة خالية عند جبل تارين، ونوهت في الوقت نفسه إلى أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

يذكر أن عبارات مثل “السلام عليك يا جمال العراق، بسم الله قاصم الجبارين، يا صاحب الزمان، يا زهراء” قد خُطت على الطائرات.

ولفتت مديرية مكافحة الإرهاب على صفحتها في فيسبوك إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بهذا الشأن وسيتم الكشف عن النتائج للرأي العام.

ولم يصدر لغاية الآن أي بيان رسمي من إقليم كوردستان عن ملابسات الهجوم.

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