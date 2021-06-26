محافظ نينوى يتوعد “منتسبين أمنيين جهلاء”

وجه محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم السبت، بتفعيل دور المفارز المشتركة لالقاء القبض على منتسبي الأمن الذين يحملون الأسلحة بشكل ظاهر للعيان وهم يرتدون الزي المدني.

بيان للجبوري، جاء فيه “الى كافة الاجهزة الأمنية .. لوحظ انتشار ظاهرة حمل الأسلحة وخاصة المسدسات على الملابس المدنية وهي ظاهرة مرفوضة رفضا قاطعا وتدل على التخلف والاستهتار من قبل الجهلاء”.

وشدد على الأجهزة الأمنية كافة، “بإلقاء القبض على كل من يقوم بهذه الممارسة”.

وأضاف الجبوري “بلغنا سابقاً الاجهزة الأمنية ان تبلغ افرادها الذين يستلزم واجبهم ارتداء الملابس المدنية بعدم حمل المسدسات بشكل ظاهر للعيان، وعلى الأجهزة الأمنية تفعيل دور المفارز المشتركة لالقاء القبض على المخالفين”.