انخفاض الوفيات والاصابات بكورونا في اقليم كوردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تسجيل 483 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 486 ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (4984 فحصاً جديداً)

• (1196) اربيل

• (738) السليمانية

• (3050) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

2. الاصابات: (232 اصابة جديدة)

• (11) اربيل

• (33) السليمانية

• (188) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (483 حالة شفاء جديدة)

• (62) اربيل

• (217) السليمانية

• (165) دهوك

• (1) حلبجة

• (35) كرميان

• (3) رابرين

4. الوفيات: (2 حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (1) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لاية حالة طارئة.