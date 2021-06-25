“بالتألق يا دانة”.. رئيس إقليم كوردستان يهنئ “أسرع عراقية” بالبطولة العربية

وجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة تهنئة إلى العداءة العراقية دانة حسين بعد أن حصدت الميدالية الذهبية في سباق 100 متر سيدات في البطولة العربية لألعاب القوى التي احتضتنها تونس.

وتمكنت دانة حسين (35 عاماً) من الفوز بالسباق بزمن بلغ 11.23 ثانية، لتحطم الأرقام العراقية السابقة في البطولة العربية لألعاب القوى.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على موقع تويتر “أهنئ وأبارك للرياضية العراقية دانة حسين على نيلها الميدالية الذهبية وتحطيم الرقم القياسي في البطولة العربية الـ22 لألعاب القوى للرجال والنساء”.

وتابع “تمنياتي لك بدوام النجاح والتألق يا دانة. وطننا بأمس الحاجة للمرأة المثابرة مثلك في كافة المجالات يحتذى ویفتخر بها. مبروك للعراقيين جميعاً”.

ٲهنيء وٲبارك للرياضية العراقية دانة حسین علی نیلها الميداليا الذهبية وتحطیم الرقم القیاسي في البطولة العربية ال۲۲ لٲلعاب القوی للرجال والنساء. تمنياتي لك بدوام النجاح والتٲلق يا دانة. وطننا بامس الحاجة للمرٲة المثابرة مثلك في كافة المجالات یحتذی ویفتخر بها. مبروك للعراقيين جميعا. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) June 25, 2021

وأصبحت دانة حسين، المولودة في بغداد، “أسرع امرأة عراقية” عبر التاريخ و”أسرع امرأة عربية” لهذه المسافة لعام 2021، حسبما ذكر الإعلام العراقي.

وفي البطولة، حصل العراق على خمس ميداليات ذهبية ليحل خامساً بعد المغرب وتونس والجزائر والبحرين، متساوياً مع مصر التي تفوقت عليه في عدد الميداليات الفضية.

وحقق الميداليات الذهبية الأخرى للعراق العداء العراقي طه حسين الذي تمكن من الحصول على ميداليتين ذهبيتين في مسابقة 400 متر و400 متر تتابع وميدالية فضية في سباق 200 متر اختتم بها مشاركته في البطولة.