ألمانيا تحظر أعلام PKK وحماس

أقر البرلمان الألماني قانوناً يحظر نشر أعلام المنظمات التي يصنفها الاتحاد الأوروبي «إرهابية»، بما في ذلك حزب العمال الكوردستاني PKK الذي يقاتل الدولة التركية وحركة (حماس) الفلسطينية.

واعتمد ‹البوندستاغ› مجموعة من النصوص التي تتعلق بالأمن طرحتها حكومة أنجيلا ميركل. ويفترض أن يُقر ‹البوندسرات› (مجلس الشيوخ) هذا النص أيضاً.

وبحسب شبكة تلفزيون ‹دويتشه فيله› كان يتعين في بادئ الأمر أن يتم حظر حركة أو جمعية في ألمانيا أولاً حتى يمكن تجريم استخدام رموزها، لكن صار كافياً الآن وضع المنظمة على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، مثل حماس أو PKK.

ويحظر بند تشريعي آخر نشر «قوائم الأعداء» في المنتديات المتطرفة والتي تتضمن غالباً بيانات شخصية. وسيعاقب نشر هذه «القوائم» من الآن فصاعداً بالسجن ثلاث سنوات.

كما سيُعاقب بشدة التحريض على كراهية اليهود والمسلمين وكذلك ضد المثليين والمعوقين. وحتى تاريخه، لم تكن الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني تعد تحريضاً على الكراهية إذا لم تُنشر على الملأ. وقد سد القانون هذه الثغرة.