الديمقراطي الكوردستاني رداً على قيادي في PKK : حديثه لاأساس له من الصحة وطروحاته لامنطقية

ردت مؤسسة الثقافة والاعلام في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، على تصريحات القيادي في حزب العمال الكوردستاني PKK دوران كالكان ، واصفة حديثه بأنه “تحريف ولاصحة له اطلاقاً” ، مشيرة الى ان حديثه “أشبه مايكون بتقرير موجّه هدفه إرضاء جهات خارجية”.

المؤسسة وفي ردها على تصريحات القيادي العمالي الرفيع ، كان قد تساءل فيها ، ماذا تفعل قوات البيشمركة في جبل متين (في محافظة دهوك) ، قالت ان ” جبل متين يقع في إقليم كوردستان وقوات البيشمركة هي القوة الرسمية والقانونية للإقليم “، متسائلة ” من الذي أعطى كالكان الحق في منع البيشمركة من التحرك على أراضيها؟”.

كالكان

وكان دوران كالكان عضو قيادة PKK قد اجرى مقابلة مطولة مع موقع (ANFNEWS) التابع لحزبه وأورد فيها جملة مغالطات ومعلومات خاطئة لااساس لها من الصحة .

مؤسسة الثقافة والاعلام في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، أضافت في توضيح ، تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، ان دوران كالكان الذي وصف في تصريحاته مايقوله بـ”المعلومات والاسرار” التي ستحرج وفق رأيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، كلها “تحريف ولاتحوي أية حقيقة”.

المؤسسة اشارت في توضيحها ، الى ان ” PKK وكالكان يعرفون جيداً بأن الديمقراطي الكوردستاني يتخذ مواقفه علناً ويتحدث بكل صراحة”.

كالكان

التوضيح لفت الى ان ” اسم الكورد وكوردستان ومنذ سنوات لم يعد له وجود في ثقافة وادبيات PKK ويعتبرون النضال من اجل الحقوق القومية بمثابة وصمة واتهام يحاولون في كل مناسبة نفيها ” ، وان علاقة هذا الحزب بالكورد وكوردستان لاتتعدى “فرض الذات” واستغلال الشباب الكوردستاني المغرر بهم لزجهم في حروب الحزب العبثية .

وتابعت المؤسسة توضيحها ، بالقول ان ” اليوم الذي سيكون فيه على PKK الرد على عوائل الآلاف من الذين ضحى بهم هذا الحزب بات قريباً ، عندما يسألونه من اجل ماذا ضحيتم بهم ؟ ماذا يفعلون ابناءنا وبناتنا في گارە و متین و باتیفا و شنگال و ماوەت و شارباژير و بينجوين؟(كلها مناطق داخل إقليم كوردستان) ولماذا تحرضونهم ضد البيشمركة؟”.

كالكان

وجاء في التوضيح ايضاً ، ان ” كالكان تحدث عدة مرات عن مساعدة PKK لإقليم كوردستان ، مضيفا ان ” مواطني كوردستان يعرفون جيداً بأن PKK قد فرّ من جغرافيته الاصلية (شمال كوردستان) ولم نطلب لانحن ولا أي طرف آخر، لا الآن ولا سابقاً ، أي مساعدة ودعم منه ” ، مردفاً ان “هؤلاء الفارين ومنذ اليوم الأول لظهورهم وحتى اليوم كانوا سبباً في الاوجاع والآلام لشعب كوردستان وحملاً ثقيلاً على كاهله وسبباً في حروب عبثية لاطائل منها “.

مستدركاً ” لقد طُلب منهم مئات المرات بأن لايكونوا حجة وذريعة بيد هذا الطرف أوذاك وسبباً في اجتياح وقصف أراضي إقليم كوردستان واحتلالها لكن من دون جدوى ، كون الحزب تنظيماً ذات أيديولوجيا مغلقة لايتقبل أي وجهة نظر أخرى ، وهذا ما أوصل علاقات هذا الحزب بكل الأطراف الى ماهي عليها الآن”.

كالكان

وأبدت مؤسسة الثقافة والاعلام في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، في توضيحها ، استغرابها “من تكرار كالكان مراراً انهم جاؤا الى إقليم كوردستان من اجل التحرير؟! ” مشيرة ، الى ان ” قيادات PKK هربوا من تركيا ، وهنا في الإقليم وحتى اليوم ، ساعدوا في أحيان كثيرة الحكومة العراقية ، كما انهم في الثمانينات سلموا 6 من كوادرنا في الفرع الأول للحزب لحكومة البعث ، واليوم هم متحالفون مع أعداء الكورد في شنگال ومناطق أخرى وبذلك لم يبقوا على أي فرصة للنظر اليهم كقوة تبحث عن مصلحة شعبها”.

كالكان

ومضت المؤسسة ، بالقول انه بالإضافة الى ان “حديث دوران كالكان لاأساس له من الصحة ، فإن كل طروحاته خلال المقابلة كانت لامنطقية” .

مردفة ، ان ” PKK يترك المناطق التي يهرب منها من دون قتال ، ويأتي ويتعرض للبيشمركة ، في المناطق التي هرب اليها ويريد ان يفرض نفسه حاكماً على هذه المناطق” .

ولفتت مؤسسة الثقافة والاعلام في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، في توضيحها الى ان ” كامل حديث دوران كالكان تحريف في تحريف وإدعاءات يخفي وراءها غايات ، وتأكيد على واقع مر وهو ان قيادات PKK مصرون على معاداة إقليم كوردستان وحكومته ومؤسساته الشرعية ومصالح شعبه ومن اجل ذلك مستعدون لكل تحريف وإدعاء واتفاقات مشبوهة من تحت الطاولة” .

كالكان

وختمت ، بالقول ان “على PKK وقيادته معرفة حقيقتين ، الأولى ان شعب إقليم كوردستان بشكل عام لم يعودو ينخدعون بشعارات PKK الأيديولوجية البراقة التي عفا عنها الزمن ويدافعون بقناعة قوية عن كيانهم ومنجزاتهم وارضهم ، والثانية ان اليوم الذي سيواجه فيه PKK الشباب الذين خدعهم باسم الكورد وكوردستان ، ويريدون قتال ومحاربة الكورد وكوردستان بهم ، بات قريباً”.