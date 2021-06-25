(بالصورة) فضيحة تطال وزيرا بريطانيا.. صور خادشة مع مساعدته

خلال الأيام المقبلة قد يعيش وزير الصحة البريطاني أسوأ أيامه، بعد أن انتشرت صور له مع عشيقته بوضع حميم.

فخلال الساعات الماضية، نشرت كبرى الصحف الإنكليزية صوراً فاضحة للوزير مات هانكوك، مع مساعدته جينا كولادانجيلو، البالغة من العمر 43 عاماً والتي وظفها العام الماضي، بينما كان وباء كورونا يجتاح البلاد.

ورصدت كاميرات المراقبة في وزارة الصحة هانكوك وجينا بوضع خادش في أحد أروقة الوزارة، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية اليوم الجمعة.

كما كشفت اللقطات الوزير وهو يقبل جينا خلال الدوام، وأثناء ساعات العمل الرسمي، الشهر الماضي، عندما كانت بريطانيا لا تزال تقاوم الجائحة.

إلى ذلك، قال مصدر يعمل في الوزارة إنه “من الصادم أن يقيم الوزير علاقة غرامية وسط الجائحة، ومع موظفة استخدم المال العام لتعيينها”.

كما أوضح أن “هانكوك ظهر وهو يتفقد خلو الممر من الموظفين قبل أن يغلق الباب ثم يتكئ عليه للتأكد من أن أحدا لن يزعجه”.

وأضاف أن الموظفة توجهت نحو الوزير وعانقته، مشيراً إلى أنهما كانا يفعلان ذلك بانتظام طيلة الفترة الماضية.

إلى ذلك، بيّن المصدر أن “هانكوك ومساعدته حاولا إبقاء الأمر سراً، لكن الجميع عرف ما يجري داخل المبنى”.