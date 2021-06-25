الجنرال ماكنزي: سنرد على الهجمات على قواعدنا في العراق إذا لزم وايران التهديد الابرز

جددت الولايات المتحدة تأكيدها بانها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها إذا اقتضى الأمر ردا على الهجمات التي تستهدف قواعد عسكرية تستضيف قوات من التحالف في العراق.

ومنذ سنة ونصف تقريبا، تقوم فصائل موالية لإيران، وفي بعض الأحيان من دون تبنيها أو إعلان مسؤوليتها، بإطلاق صواريخ تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك السفارة الأميركية في بغداد.

وبالمجمل، وقع منذ بداية العام أكثر من 40 هجوما ضد مواقع تضم أميركيين، تبنت بعضها فصائل موالية لإيران ونسبت واشنطن أخرى إليها، فيما توعدت فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران بتصعيد الهجمات لإرغام القوات الأميركية على الانسحاب من العراق.

قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي جدد مخاوفه من لجوء بعض الجماعات المسلحة في العراق إلى استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات ضد القواعد العسكرية مجددا تأكيده بان القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من حكومته .

وحول ايران قال الجنرال ماكنزي ، انها لا تزال تشكّل التهديد الأبرز لاستقرار الشرق الأوسط وأن الوجود الأمريكي في المنطقة جاء بهدف ردع سلوك طهران ومنعها من التمادي في أنشطتها الخبيثة.