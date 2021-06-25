الكاظمي يعلن عن خطة لتوزيع نصف مليون قطعة أرض ويحدد المستفيدين

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن خطة لتوزيع نصف مليون قطعة أرض على عوائل الشهداء والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب والصحفيين.

وقال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية إنه “ليس لدي حملة انتخابية كي أوزع أوراقا بدون قطع أراضي”، كاشفا عن “وضع خطة في مجلس الوزراء لتوزيع 500 ألف قطعة أرض”.

وحدد رئيس الوزراء المستهدفين من هذا التوزيع “عوائل الشهداء أولاً، والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب والصحفيين.”.

وأكد الكاظمي عن أنه “سيعلن” عبر موقع الكتروني للتقديم على الأراضي، و”سيضع” مُحددات الشرائح المستحقة وحسب النقاط التي تجمع سيحصل المتقدمون على قطعة أرض، وفقا لرئيس الوزراء، مضيفا أن بعض القطع “سيكون مخدوماً من شوارع وخدمات أخرى”.

وتابع الكاظمي: “سأتابع شخصياً الفريق المسؤول عن توزيع الأراضي والفريق المسؤول عن تصميم الموقع الالكتروني، وستكون تجربة مختلفة عن باقي التجارب وسنعلن تفاصيلها بكل شفافية، والتوزيع سيشمل عموم العراق”