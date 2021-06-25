رغم حظر استيراده.. البيض الإيراني يُهرب إلى العراق بماركات محلية

أفاد مصدر مسؤول في محافظة ديالى، يوم الجمعة، باستمرار تدفق البيض الإيراني إلى الأسواق عبر منافذ التهريب والطرق غير القانونية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن “البيض الإيراني يدخل ديالى عبر طرق تهريب غير قانونية ضمن الحدود الشرقية لديالى مع إيران، ويعاد تعبئته بصناديق تحمل ماركات مزارع وحقول تربية دواجن عراقية”.

وأضاف، أن “جهات مستفيدة من دخول البيض الإيراني إلى ديالى، وبأسعار زهيدة، مستغلةً ارتفاع أسعار البيض في ديالى بنسبة 20-30% بسبب قرار حظر استيراد منتجات الدواجن من قبل وزارة الزراعة العراقية”.

وصرح المصدر، أن “السلطات الأمنية لم تضبط حتى الآن أي شحنات مهربة إلى ديالى، رغم الإجراءات المشددة في المنافذ الحدودية مع إيران في منفذي المنذرية شرقي خانقين، ومندلي في ناحية مندلي 93 كم شرق بعقوبة”.

وتسبب قرار وزارة الزراعة العراقية، حظر استيراد منتجات الدواجن، بارتفاع أسعار البيض ولحوم الدجاج في محافظة ديالى بشكل كبير، ما دفع الوزارة إلى التلويح بإعادة فتح استيراد منتجات الدواجن للضغط على التجار وأصحاب مزارع الدواجن وإجبارهم على الالتزام بأسعار مقبولة تلائم المستهلك ودخله المعيشي.