ساسان عوني: رئيس حكومة الاقليم تعهد بحل مشكلة شح المياه في جمجمال

قالت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان ساسان عوني، ان رئيس حكومة الاقليم تعهد بحل مشكلة شح مياه الشرب في قضاء جمجمال.

وقال عوني لكوردستان 24 ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وجه بتشكيل لجنة لحل مشكلة قلة مياه الشرب في جمجمال، واعداد دراسة مفصلة وتم تخصيص 7 مليار و81 دينار، لحل المشكلة.

وتابع “هنالك مخططا طويل المدى تم اعداده لوضع حلول جذرية لمشكلة المياه، إلا أن المخطط قصير المدى والذي سنعمل عليه حاليا يتضمن يتضمن حفر عشرة آبار جديدة ونصب خزان ماء ضخم بسعة الف متر مكعب وكذلك إصلاح أعطال تمديدات المياه من نبع شيطان”.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات يوم الأربعاء إن حكومة إقليم كوردستان رصدت 2.5 مليار دينار لمواجهة موجة الجفاف التي تضرب الإقليم.

وخُصص المبلغ بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني ضمن خطوة أولى تهدف لتأمين مياه الشرب للمواطنين في المحافظات والوحدات الإدارية المستقلة.

ويواجه إقليم كوردستان موجة جفاف مع تراجع مناسيب الأنهار والسدود والمياه الجوفية، بعد أن انخفض معدل تساقط الأمطار هذا العام على نحو غير مسبوق منذ عقود.

وتعقدت آثار الجفاف في عموم العراق أكثر بعد أن قررت تركيا ملء سد عملاق على نهر الفرات، في الوقت الذي يتدفق فيه نحو 70 بالمئة من موارد المياه العراقية من دول مجاورة. ويحظى نهرا دجلة والفرات اللذان توجد منابعهما في تركيا، بأهمية خاصة.