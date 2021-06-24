(بالصور) التحالف يسلّم البيشمركة ذخائر بأكثر من 655 ألف دولار

سلّم التحالف الدولي المناهض لداعش، اليوم الخميس، قوات البيشمركة ذخائر بأكثر من 655 ألف دولار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: «بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة، سلمت قوات التحالف ذخيرة إلى قوات البيشمركة بقيمة أكثر من 655,384 ألف دولار ونصف دولار أمريكي».

أضاف البيان أن إنّ هذه المعدات تأتي «لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014».