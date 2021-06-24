كورك ترد على قرارت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية: سنرفع شكوى على الهيئة

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة كورك تيليكوم للاتصالات، سيروان بارزاني، أنهم سيرفعون شكوى ضد قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية التي تهدد بنقل مشتركي كورك تليكوم إلى شركات أخرى، وأكد أن شركة كورك للاتصالات ملتزمة بكل ما عليها من التزامات قانونية.

وقال سيروان بارزاني لشبكة رووداو الاعلامية إن “القرار الذي أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات غير قانوني وقد التزمنا تماماً بكل التزاماتنا وغداً سنصدر توضيحاً بخصوص الموضوع.

وأشار إلى أن “قرار لجنة الإعلام والاتصالات في غير محله وسنرفع شكوى قانونية ضد الهيئة لأن هذا من حقنا”.

وأصدرت اليوم الأربعاء 23 حزيران 2021 هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وهي تعمل على تنظيم أعمال شركات الاتصالات في العراق، بياناً حول شركة كورك تيليكوم، قالت فيه إن الشركة “لا تمتثل للعقود وتصاريح العمل”.

وقالت في بيانها إنه “استناداً إلى ما ورد في نص المادة (15/ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 23 لسنة 2021، وانطلاقاً من الدور التنظيمي لهيئة الإعلام والاتصالات في تنظيم ومراقبة اداء شركات الهاتف النقال العاملة في العراق وفقاً للأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ وبنود عقد الترخيص إذ سبق وان قامت الهيئة باتخاذ سلسلة من الاجراءات التنظيمية بحق شركة كورك تيليكوم للاتصالات المتنقلة في العراق وبالرغم من كل التنبيهات والانذارات التي تحثها على الإيفاء بالالتزامات القانونية والفنية والمالية المترتبة على الشركة، وبعد عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع الملاك المتقدم للشركة والتزاماً من الهيئة بالتوقيتات الزمنية التي وضعت في عقد الترخيص وما ورد في قانون الموازنة الاتحادية أعلاه من أجل تنظيم الإيفاء بالالتزامات المترتبة على الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات وحيث أن شركة كورك تيليكوم للاتصالات المتنقلة لم تف بالتزاماتها المشار إليها آنفاً إلى تاريخ إصدار هذا البيان ولم تبد أي جدية تجاه حل الملفات العالقة ومعالجة الخروقات”.

وأضافت أنه “نود التنويه إلى انه استناداً إلى ما جاء في قرار مجلس المفوضين في الهيئة المرقم (2021/ق 60) المؤرخ 21/6/2021 فإن الهيئة قد اتخذت وماضية باتخاذ الاجراءات القانونية الأخرى والتي قد تصل إلى اتخاذ التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في عقد الترخيص المبرم وبما يضمن الحفاظ على المال العام “.

وأشارت إلى أنه “من منطلق حماية المستهلك والحفاظ على حقوق مشتركي شبكة كورك تيلكوم فان الهيئة حريصة على أن تكون كافة اجراءاتها وفقاً لعقد الترخيص وبما يضمن استمرار تمتع المشتركين بخدمة الاتصالات المتنقلة في العراق من المشغلين المرخصين”.

وتقدم شركة كورك تيليكوم خدمات الاتصالات في إقليم كوردستان منذ عام 2000، وهي الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، وفي 17 آب 2007، كانت واحدة من ثلاث شركات حصلت على تصاريح عمل في جميع أنحاء العراق لتقديم خدمات الهاتف المحمول، وتقدم الآن خدمات لأكثر من 32 مليون مشترك في جميع أنحاء البلاد.