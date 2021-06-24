يونيو 24, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

توزيع وجبة تعويضات جديدة على 300 متضرر في الموصل

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فى :أخبار عــامة
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توزيع وجبة تعويضات جديدة على 300 متضرر في الموصل

أعلنت اللجنة المختصة بتعويض متضرري محافظة نينوى ، اليوم الخميس ، عن بدء توزيع وجبة جديدة من مبالغ المتضررين بعد استكمال معاملاتهم وتدقيقها من قبل اللجنة المركزية للتعويضات في بغداد .

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري المشرف على توزيع المبالغ ان ” لجنة التعويضات بدأت بصرف مبالغ لنحو 300 متضرر كانوا قد قدموا طلبات للتعويضات بشأن ممتلكاتهم (منازل ومحال وسيارات) والتي تضررت خلال سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل. “

وأضاف الجبوري ، ان ” اللجنة الفرعية في المحافظة ستعلن الاسبوع المقبل عن وصول وجبات أسماء جديدة لـ 100 متضرر سيتم أيضا صرف المبالغ التي يستحقونها من التعويضات مطلع الاسبوع نفسه”.

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