توزيع وجبة تعويضات جديدة على 300 متضرر في الموصل

أعلنت اللجنة المختصة بتعويض متضرري محافظة نينوى ، اليوم الخميس ، عن بدء توزيع وجبة جديدة من مبالغ المتضررين بعد استكمال معاملاتهم وتدقيقها من قبل اللجنة المركزية للتعويضات في بغداد .

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري المشرف على توزيع المبالغ ان ” لجنة التعويضات بدأت بصرف مبالغ لنحو 300 متضرر كانوا قد قدموا طلبات للتعويضات بشأن ممتلكاتهم (منازل ومحال وسيارات) والتي تضررت خلال سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل. “

وأضاف الجبوري ، ان ” اللجنة الفرعية في المحافظة ستعلن الاسبوع المقبل عن وصول وجبات أسماء جديدة لـ 100 متضرر سيتم أيضا صرف المبالغ التي يستحقونها من التعويضات مطلع الاسبوع نفسه”.