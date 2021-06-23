الرئيس بارزاني وسفيرة النرويج يبحثان الوضع العراقي ومخاطر الإرهاب في سوريا والعراق

إستقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الأربعاء ، سفيرة النرويج لدى العراق توني آليرز.

بيان من مقر الزعيم الكوردي ، قال ” جرى خلال الاجتماع بحث الاوضاع السياسية في العراق وآخر المستجدات على مستوى المنطقة ومخاطر وتهديدات الإرهابين في سوريا والعراق”. مضيفاً ” كما تم تسليط الضوء على الإنتخابات المقبلة في العراق والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق”.

لافتاً الى ان ” الإجتماع وصف تشكيل مراكز التنسيق العسكرية بين قوات البيشمركه والقوات الأمنية العراقية وكذلك تنظيم صفوف البيشمركه والإصلاحات في وزارة البيشمركه بالخطوات الإيجابية” .

البيان أشار الى ان ” العلاقات بين إقليم كوردستان ومملكة النرويج كانت محوراً آخراً في اللقاء الذي عبر فيه الرئيس بارزاني عن شكره للدورالنرويجي الفاعل في مساعدة النازحين والمساهمة في الأعمال الخيرية والمشاركة في التحالف الدولي للحرب ضد داعش”.