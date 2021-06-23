الرئيس بارزاني والسفير البريطاني يناقشان التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إقليم كوردستان والعراق

إستقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.

بيان من مقر الزعيم الكوردي قال “جرى خلال اللقاء الذي حضره جيمس سورنتون القنصل البريطاني في أربيل، تبادل الآراء ووجهات النظر حيال العملية السياسية والإنتخابات المبكرة والمرحلة المقبلة في العراق ، والمعادلات السياسية في إقليم كوردستان والعلاقات بين الإقليم وبغداد” .

مضيفاً ” كما تم تسليط الضوء على التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إقليم كوردستان والعراق. “

البيان أشار الى انه ” في محور آخر من الإجتماع، تم بحث تأثير السياسات الدولية والإقليمية على مستقبل العراق وكذلك سبل ضمان الإستقرار في العراق “. لافتاً الى ” تباحث الجانبان حول خطوات تشكيل مراكز التنسيق العسكرية بين قوات بيشمركة كوردستان والقوات العراقية، كما تم وصف خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركه وتوحيد قوات بيشمركة كوردستان في إطار وزارة البيشمركه بالمهمة”.

كما أشار البيان ، بالقول ” شكّلت العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وبريطانيا والعمل على تعزيز تلك العلاقات محوراً آخر في اللقاء”.

يذكر أن ستيفن هيكي السفير البريطاني لدى العراق وجيمس سورنتون القنصل البريطاني لدى أربيل قد أنهيا مهامهما الرسمية في العراق وإقليم كوردستان ، وقد زارا الرئيس بارزاني لغرض التوديع. ومن جانبه وإضافة الى التعبير عن شكره ، تمنى الرئيس بارزاني للضيفين النجاح في مهامهما وواجباتهما الجديدة .