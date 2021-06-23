رئيس اقليم كوردستان عن لقاءه ملك الاردن: ناقشنا العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتحديات الإقليمية

قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الأربعاء ، انه ناقش مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتحديات الإقليمية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان نيجيرفان بارزاني قد وصل ، صباح اليوم ، الى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية استغرقت يوماً واحداً .

رئيس إقليم كوردستان ، كتب في تغريدة على حسابه في تويتر ” سُعدت بلقاء جلالة الملك اليوم في عمان لمناقشة العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والعراق والأردن والتعاون الاقتصادي والتحديات الإقليمية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

مضيفاً ” نحن نقدر علاقاتنا العميقة الجذور مع الأردن ونتطلع إلى مزيد من تعزيزها”.