رئيس إقليم كوردستان يزور عمّان ويجتمع مع ملك الأردن غداً

من المقرر أن يجري رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، غداً الأربعاء، زيارة رسمية إلى الأردن يلتقي خلالها الملك عبدالله الثاني، لبحث عدة مسائل.

وأفادت رئاسة إقليم كوردستان في بيان بأن نيجيرفان بارزاني سيصل يوم غد، الأربعاء (23 حزيران 2021)، في زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية، عمّان.

وأضاف البيان أن رئيس إقليم كوردستان سيجتمع مع الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وسيبحث الاجتماع العلاقات بين الأردن وإقليم كوردستان والعراق، ومجالات التعاون بينهما وآخر التطورات في المنطقة، بحسب البيان.

وكان رئيس إقليم كوردستان قد أكد في 4 نيسان الماضي، الدعم الكامل للملك عبد الله الثاني وأمن واستقرار الاردن وسلامة شعبه، على إثر تحرّكات وصفت بأنها تستهدف استقرار المملكة.

وكتب نيجيرفان بارزاني حينها في تغريدة بموقع تويتر،”نؤكد دعمنا الكامل لجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية والعائلة الملكية وٲمن وٳستقرار وسلامة الاردن وشعبه. قلوبنا معهم دائما، نرجو من الله العلي القدير ان يحفظهم ويرعاهم”.

وسبق أن التقى نيجيرفان بارزاني، مع ملك الأردن، عبد الله الثاني، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس في كانون الثاني 2018، وكان يشغل حينذاك منصب رئيس وزراء إقليم كوردستان.