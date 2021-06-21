دهوك.. فرنسا والاتحاد الأوروبي يتعهدان بترميم منطقة أثرية بقضاء العمادية

لدى فرنسا والاتحاد الأوروبي، مشروع لحماية آثار قضاء العمادية في محافظة دهوك، حيث زار القنصل الفرنسي ووفد من الاتحاد الأوروبي المنطقة مرتين، وتعهدوا بترميم إحدى المناطق الأثرية في القضاء.

وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في دهوك، ناصر علي، إن منطقة العمادية تتميز بكثرة آثارها التاريخية لكن العديد منها مهددة بالاندثار.

من جانبه، أفاد مدير آثار دهوك، بيكَس بريفكاني، لشبكة رووداو الإعلامية إن “القنصل الفرنسي زار في وقت سابق، برفقة وفد من منظمة أليف المختصة بترميم المناطق الأثرية الموقع الأثري المعروف باسم مدرسة (قوبهان) ووعدوا بترميمه، وأخذوا الكثير من الصور معهم من أجل المزيد من البحث ودراسة الأمر مع علماء الآثار”.

وسجلت محافظة دهوك 1400 موقع أثري، فيما يتم اعتقال عدد كبير من الأشخاص سنوياً بتهمة استخراج الآثار.

وقبل عدة أيام، تم العثور على أجزاء جديدة من كنيسة أثرية في جبل مقلوب في منطقة بردرش.

كما يضم الجبل، كهفاً أثرياً يعرف بكهف “تنير”، وقال مختصون في المنطقة إن العديد من الأشخاص والجهات تقوم بالتنقيب بوضح النهار للبحث عن الآثار في جبل مقلوب.