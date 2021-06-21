يونيو 21, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

زاخو.. طاهٍ يسقط في قدر للشوربة ويفارق الحياة

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فى :أخبار عــامة
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طاهٍ يسقط في قدر للشوربة ويفارق الحياة في قضاء زاخو

سقط طباخ في قدر كبير للشوربة خلال عمله في مطبخ قاعة “هيزل” للأعراس بقضاء زاخو بمحافظة دهوك، وبعد خمسة أيام من تلقيه العلاج، فارق الحياة اليوم الإثنين، متأثراً بحروقه في مستشفى حروق دهوك.

وقال محمد إسماعيل، وهو والد الطاهي الذي فقد حياته لشبكة رووداو الإعلامية إن ابنه “عيسى” البالغ من العمر 25 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال كان يقوم بطبخ وجبة العشاء لحفل زفاف أقيم داخل القاعة.

وتابع قائلاً إنه ابنه انزلق على الأرض ووقع في قدر شوربة الدجاج، وأصيب على إثر ذلك بحروق أفقدته حياته في الساعة 6:30 من صباح اليوم الإثنين.

ووقع الحادث في 16 حزيران الجاري، حيث بلغت نسبة الحروق التي أصيب بها عيسى محمد 67%.

إلى ذلك، قال زيرفان حسني، وهو أحد أقارب “عيسى” لرووداو إن المتوفي كان يعمل طباخاً منذ 8 أعوام حيث كان يطهو الطعام في حفلات الأعراس ومجالس العزاء ومختلف المراسيم، ومنذ سنتين هو يعمل في قاعتي حفلات مقابل 25 ألف دينار في اليوم.

وتابع أن عيسى كان أباً لطفلتين وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر فقط.

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