بالفيديو مرشحة عراقية للانتخابات تتوعد بفتح ‘الملاهي والديسكوات’ في حال فوزها

أعلنت شابة عراقية، الاثنين، ترشيحها للانتخابات المقبلة، فيما كشفت عن برنامجها الانتخابي “المثير”.

وقالت الشابة في تسجيل مصور، (21 حزيران 2021)، انها “قررت ترشيح نفسها للانتخابات لتأسيس دولة جديدة”، متمنية ان تنال منصب رئيس الجمهورية.

وعن برنامجها الانتخابي أوضحت، انها “ستساهم في بناء الملاهي و(الديسكوات) في جميع محافظات العراق، لنشر المرح واللهو والراحة النفسية، ولتخفيف الضغط على الشعب ولنعيش جنة على الارض”، على حد قولها.

وكان من المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في شهر ايار الماضي، لكن مجلس الوزراء قرر تأجيله الى تشرين الاول المقبل بناء على توصية من مفوضية الانتخابات وبدعم من القوى السياسية.