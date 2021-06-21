مصدر : مركز مشترك بين الميليشيات و PKK في شنگال .. هدفه زعزعة استقرار إقليم كوردستان

كشف مصدر محلي مطلع في محافظة نينوى ، اليوم الاثنين ، عن تشكيل مركز مشترك بين ميليشيات متعددة وحزب العمال الكوردستاني PKKفي قضاء شنگال(سنجار) غرب محافظة نينوى ، وتم افتتاحه قبل أيام قليلة.

وأوضح المصدر لـ(باسنيوز) : ان ” هدف تشكيل المركز هو عرقلة تنفيذ اتفاق شنگال بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية ومحاولة زعزعة الامن والاستقرار في إقليم كوردستان من خلال التوجيه والتنسيق بين الميليشيات وPKK للقيام بعمليات إرهابية داخل حدود الإقليم” وفق ما قال المصدر.

مبيناً بان “الميليشيات المشتركة في المركز المذكور هي ميليشيات كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء”.

وكانت قوات البيشمركة التي حررت قضاء شنگال قد انسحبت منه بعد أحداث 16 اكتوبر 2017 حيث شنت بغداد هجوماً عسكرياً غير مبرر على المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان أو ماتسمى بـ ( المتنازع عليها) بضمنها شنگال ، بعد استفتاء الاستقلال الذي نظمه الاقليم ، واشتداد الخلافات المتراكمة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان.

وبالاضافة لوحدات من الجيش العراقي تتواجد في مدينة شنگال ميليشيات الحشد الشعبي وقوات تابعة لـ PKK تتلقى دعماً من الحكومة العراقية عبر هيئة الحشد الشعبي .

وتتعرض المدينة بين الحين والآخر لغارات جوية تركية تستهدف مقرات PKK ، ما يؤدي الى خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وعزوف النازحين منها عن العودة .