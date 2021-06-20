يونيو 20, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يوجه بتخصيص مليار و600 مليون دينار لمرضى السرطان شهريا

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يوجه بتخصيص مليار و600 مليون دينار لمرضى السرطان شهريا

 وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، بتخصيص مبلغ مليار و600 مليون دينار للمستشفيات الخاصة بمعالجة مرضى السرطان.

وتم تخصيص هذا المبلغ لتغطية تكاليف المعالجة وشراء الأدوية وتأمين الأجهزة والآلات وكذلك اجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للاستمرار بمعالجة مرضى السرطان.

ووجه رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح كتابا مرقما بـ”7291″، بتاريخ اليوم الأحد، 20 حزيران الجاري 20121، الى وزارة المالية والاقتصاد. ويتضمن الكتاب تفاصيل صرف هذا المبلغ على مستشفيات نانكلي، رزكاري في اربيل وهيوا في السليمانية وآزادي في دهوك.

كما يتضمن الكتاب توجيهات من رئيس الحكومة بتخصيص مبلغ مليار و27 مليون و600 الف دينار، بشكل شهري كبدل عيادة.

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