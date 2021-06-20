يونيو 20, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني للّاجئين والنازحين: كوردستان منزلكم

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني للّاجئين والنازحين: كوردستان منزلكم

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، أن كوردستان هي منزل اللاجئين والنازحين الذين تحتضنهم.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس الحكومة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.

وقال بارزاني: «إلى اللاجئين وعوائل النازحين الذين التمسوا المأوى والكرامة في إقليم كوردستان: هنا منزلكم.».

واختتم رئيس الحكومة تغريدته بوسم #WorldRefugeeDay

ويتواجد في إقليم كوردستان حوالي 750 ألف نازح داخلي، يعيش نسبة 38% منهم في المخيمات، والبقية يقيمون في مساكن مؤجرة أو مباني غير مكتملة البناء في مدن أربيل العاصمة، والسليمانية ودهوك، إلى جانب عشرات الآلاف من اللاجئين من سوريا ودول الجوار الأخرى.

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