مسرور بارزاني للّاجئين والنازحين: كوردستان منزلكم

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، أن كوردستان هي منزل اللاجئين والنازحين الذين تحتضنهم.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس الحكومة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.

وقال بارزاني: «إلى اللاجئين وعوائل النازحين الذين التمسوا المأوى والكرامة في إقليم كوردستان: هنا منزلكم.».

واختتم رئيس الحكومة تغريدته بوسم #WorldRefugeeDay

ويتواجد في إقليم كوردستان حوالي 750 ألف نازح داخلي، يعيش نسبة 38% منهم في المخيمات، والبقية يقيمون في مساكن مؤجرة أو مباني غير مكتملة البناء في مدن أربيل العاصمة، والسليمانية ودهوك، إلى جانب عشرات الآلاف من اللاجئين من سوريا ودول الجوار الأخرى.

To the many refugees and displaced families who have sought shelter and dignity in the Kurdistan Region: this is your home. #WorldRefugeeDay pic.twitter.com/UvqrZfQYJG

— Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) June 20, 2021