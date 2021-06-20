الاتفاق على توحيد لوحات تسجيل السيارات بين العراق وإقليم كوردستان

أعلن مدير عام مرور إقليم كوردستان، اللواء عبدالقادر عزيز، أن وزارتي داخلية إقليم كوردستان والعراق قررتا إجراء تغييرات على لوحات تسجيل السيارات وتوحيدها، حيث اتفقتا على نموذج موحد، مع وضع بعض الحروف التي تميز لوحات كل جانب.

وقال عزيز لشبكة رووداو الإعلامية إن النموذج الجديد الذي تم اختياره لاعتماده للوحة السيارات لا يشبه اللوحات المعمول بها الآن سواء في إقليم كوردستان أم العراق.

ولفت إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية وتطبيقه بحاجة إلى وقت.

وأوضح أن اللوحات الخاصة بإقليم كوردستان ستحمل حروف KRG وهي اختصار لـ(حكومة إقليم كوردستان)، من أجل تمييزها عن لوحات بقية محافظات العراق.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مدير المرور العام، اللواء طارق إسماعيل، التوصل لاتفاق أولي مع إقليم كوردستان لتوحيد لوحات التسجيل.

ويوجد في العراق عدة أنواع من لوحات السيارات، وكما يلي:

– الخصوصية: اللوحات بيضاء ومستطيلة والكتابة باللون الأسود وتظهر فيها كلمة العراق باللغة الإنجليزية على اليسار وفي الجهة العليا يظهر اسم المحافظة ونوع اللوحة (خصوصي، أجرة، حمل، ….) والأرقام باللون الأسود وباللغتين العربية والإنجليزية مع وجود الأحرف.

الأجرة (التاكسي): اللون الأحمر تحت كلمة العراق والكتابة باللون الأسود.

الشرطة أو المؤسسات الحكومية: اللون الأزرق تحت كلمة العراق والكتابة باللون الأسود.

الحمل: اللون الأصفر تحت كلمة العراق والكتابة باللون الأسود.

الانشائية: اللون الأخضر تحت كلمة العراق والكتابة باللون الأسود.

المؤقتة: سوداء والكتابة باللون الأبيض. عادة تكتب عليها عبارة فحص مؤقت وقد أعطيت الكثير من المركبات هذه اللوحات بعد عام 2003م، وذلك لغياب الجهات المختصة في تسجيل السيارات وجعلها تحمل لوحات دائمية.

أخرى: هناك عدة ألوان وتركيبات أخرى للهيئات الديبلوماسية وهيئات الكمرك وغيرها.

وفي إقليم كوردستان، تحمل المركبات لوحات تسجيل مستطيلة من عدة ألوان وتتميز بعرضها وبأحجام تختلف عن تلك الموجودة في باقي محافظات العراق.