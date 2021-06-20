محافظ نينوى يبحث عن 28 مليار وصحة نينوى تقول انها صرفت

فند مدير صحة نينوى فلاح الطائي، الاحد، الاتهامات التي وجهت له بالفساد وهدر مبلغ 28 مليار دينار التي تحدث عنها المحافظ في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا انها أمانات لمقاولين منذ العام 2014 ولا يمكن التلاعب بها.

وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي، في مؤتمر صحفي، اليوم (20 حزيران 2021) إن “دائرة صحة نينوى مستهدفة، وهناك جهات تحاول التشهير والتهجم عليها”.

وبالحديث عن مبلغ الـ 28 مليار دينار الذي تم تسريبه خلال مكالمة هاتفية مع محافظ نينوى نجم الجبوري، أوضح الطائي، أن “محافظة نينوى تعاقدت قبل (10 – 6- 2014) مع شركات ومقاولين ومكاتب، على انشاء مشاريع تعود لدائرة صحة نينوى وخصصت مبالغ لهذه المشاريع”.

وأشار الى أنه، “بعد دخول عصابات داعش الاجرامية توقفت هذه المشاريع بالكامل واصبحت مجمدة، الا أنه وبعد العام 2019 تم استئناف العمل في المشاريع، وتفعلت الارصدة المجمدة، من ثم تحولت هذه المبالغ الى المحافظة”.

وبين الطائي، ان “صرف المبالغ كان من قبل المحافظة، قبل ان تحول المبالغ الى دائرة صحة نينوى التي بدورها صرفت مبالغ لمقاولي وشركات تلك المشاريع”.

وتابع الطائي: “قمنا بصرف مبلغ الـ 28 مليار دينار على المشاريع التي استئنف العمل بها، ومنها، الطب الذري في الجانب الايسر، واجهزة “الديلزة” في مستشفى السلام، والمركز الصحي في قرية ام المناسيس الذي تم افتتاحه باشراف المحافظ”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا، تضمن مكالمة هاتفية بين محافظ نينوى نجم الجبوري ومدير دائرة صحة نينوى فلاح الطائي، طالب فيها الاخير بمبلغ 28 مليار دينار لايعرف مصدر صرفها.