تسجيل 4160 إصابة و25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 4160 إصابة و25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد (20 حزيران 2021)، أنه تم تسجيل 4160 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، ليرتفع عدد المصابين الكلي في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس ولحد الآن إلى 1287465 إصابة.

أما عدد حالات الشفاء الجديدة من الفيروس فقد بلغت 3989 حالة شفاء، ليرتفع مجموع المتعافين من الفيروس في العراق إلى 1200103 حالة، لحد الآن.

في حين تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة، ليصبح مجموع المتوفين في العراق جراء الفيروس لغاية الآن 16885 حالة وفاة، وفقاً لبيان وزارة الصحة العراقية.