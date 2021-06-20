يونيو 20, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

(بالفيديو) نجاة المتحدث السابق باسم الكاظمي من حادث سير مروع

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فى :أخبار عــامة
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(بالفيديو) نجاة المتحدث السابق باسم الكاظمي من حادث سير مروع

نجا الإعلامي العراقي، والمتحدث السابق باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أحمد ملا طلال، في ساعات متأخرة من مساء أمس، من حادث سير على الطريق السريع الرابط بين العاصمة بغداد وواسط.

وقال مصدر مقرب من ملا طلال، إن الإعلامي العراقي، نجا «بأعجوبة» من حادث سير مروع حدث في ساعة متأخرة من ليلة أمس على الطريق السريع الدولي الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة واسط.

كما كان برفقة الإعلامي أحد أبناء عمه الذي أصيب هو الآخر بكسور.

وأضاف المصدر، أن وضع أحمد ملا طلال الصحي حالياً جيد ومستقر، والتحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب وقوع الحادث، التي ما زالت غير واضحة، حتى لدى ملا طلال نفسه.

 

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