رئيس حكومة اقليم كوردستان يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب

وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، التهنئة الى ابراهيم رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران.

ونشر مسرور بارزاني يوم السبت على حسابه في موقع تويتر “أهنئ لابراهيم رئيسي بمناسبة اختياره رئيسا للجمهورية الإيرانية”.

وتابع ان “حكومتي تتطلع إلى العمل معه لتعزيز علاقاتنا طويلة الأمد والقائمة على المصلحة والاحترام المتبادلين، والدفع بالسلام والاستقرار الإقليميين”.

واعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران، يوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فرز اغلبية الأصوات.