تحميل الصحة الكوردستانية مسؤولية آثار تلقي لقاحات كورونا

عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن قلقها من تأخر وزارة الصحة في اصدار وتحديد برنامج التطعيم بلقاحات فيروس كورونا وفقا للاعمار والشرائح، داعية اياها إلى تحمل المسؤولية تجاه اي آثار لاستعمال انواع اللقاحات للمواطنين في الفترة الماضية.

وقال الهيئة في بيان لها انه “في 16 / 6 / 2021 نشرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عددا من التوصيات بشأن برنامج التلقيح ضد كوفيد19، وفي اثنين من فقراته اشارت الى استعمال نوع اللقاحات لاعمار محددة بحيث يتوجب استعمال لقاح (استرازينيكا) لمن في عمر اكبر من 40 عاما واستعمال لقاح (سينوفارم) للاشخاص الذين تزيد اعمارهم عن 60 عاما”.

وافاد البيان بانه “تم استعمال لقاحات متنوعة خلال المدة السابقة لمختلف الاعمار من دون ان تنشر وزارة الصحة اية تعليمات عن استعمال الانواع المختلفة من اللقاحات ومستويات الاعمار”، مؤكدة ان “دول العالم تستعمل اللقاحات وفقا لبرنامج محدد للاعمار المعينة المختلفة ولشرائح معينة من المجتمع وببرنامج محدد وتعليمات خاصة”.

وعبر البيان عن القلق بشأن تأخر وزارة الصحة في اصدار وتحديد برنامج التلقيح باللقاحات وفقا للاعمار، مشددة، في الوقت نفسه، على الوزارة ان تتحمل المسؤولية تجاه اي آثار لاستعمال انواع اللقاحات للمواطنين في الماضي خلافا للتعليمات الجديدة التي اصدرتها كون مثل هذه القرارات والتعليمات يتوجب عليها ان تكون اكثر علمية ودقة وان تراعي اوضاع المواطنين النفسية.