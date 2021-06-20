لجنة التحقيق بآثار قتال تركيا وPKK في حدود دهوك تجتمع مع الكاظمي

من المقرر أن تجتمع اللجنة النيابية الكوردستانية العراقية التي زارت دهوك ومناطق حدودية في المحافظة للاطلاع على آثار اعتداءات PKK والقصف والعمليات التركية داخل أراضي إقليم كوردستان، خلال الأيام القليلة القادمة مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

عضو اللجنة النائب محمد أمين فارس، أفاد لـ (باسنيوز): «بعد زيارتنا لدهوك وآميدي (العمادية) أعددنا تقريراً عن أضرار وخسائر وأسباب الهجمات التركية، وعقدنا اجتماعاً مع وزير الدفاع العراقي».

وأضاف «من المقرر أن نلتقي خلال الأيام القليلة القادمة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإطلاعه على التقرير، لكن لم يحدد موعد اللقاء بعد».

وكانت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي قد أفادت في وقت سابق لـ (باسنيوز) «لقد ضمّنا التقرير عدة مطالب، من بينها زيادة نقاط حراس الحدود وتعويض المتضررين»، مشيرة إلى أنه سيتم فرز حوالي ألفي عنصر إلى المنطقة لحماية الحدود، وقالت: «نعمل عبر الطرق الدبلوماسية على إبعاد PKK والجيش التركي عن المنطقة».