يونيو 20, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رئيس إقليم كوردستان يهنىء الرئيس الإيراني الجديد

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فى :أخبار عــامة
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رئيس إقليم كوردستان يهنىء الرئيس الإيراني الجديد

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم السبت ١٩ يونيو/ حزيران ، إبراهيم رئيسي بانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية في ايران ، آملاً تعزيز علاقات إقليم كوردستان والعراق الثنائية مع الجمهورية الإسلامية خلال فترة رئاسته على أسس حسن الجوار والمصالح المشتركة .

بارزاني وفي رسالة بالمناسبة إلى الرئيس الإيراني الجديد، وإلى جانب تقديم التهاني والتمنيات له بالنجاح في منصبه ومهامه الجديدة، عبر عن امله في ” تعزيز علاقات إقليم كوردستان والعراق مع جمهورية إيران الإسلامية خلال فترة رئاسة الرئيس رئيسي ، على أسس حسن الجوار والمصالح المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون بين أربيل وبغداد وبين طهران في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للجانبين وللمنطقة”.

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