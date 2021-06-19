قائد القوات الإيطالية في العراق: كوردستان ملاذ آمن للنازحين واللاجئين وواحة للتعايش

مسرور بارزاني يستقبل الجنرال فرانتشيسكو برينتشيبي …

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 19 حزيران / يونيو 2021، القائد العام للقوات الإيطالية في العراق الجنرال فرانتشيسكو برينتشيبي بمناسبة انتهاء مهامه في العراق.

ووجّه رئيس الحكومة شكره للحكومة الإيطالية على دعمها ومساندتها لقوات البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش، متمنياً للجنرال فرانتشيسكو النجاح في مهامه القادمة.

وأشار القائد العام للقوات الإيطالية في العراق إلى العلاقة الودية والتاريخية التي تجمع بين كوردستان وإيطاليا، مشيداً بإقليم كوردستان الذي أضحى ملاذاً آمناً للنازحين واللاجئين وواحة للتعايش السلمي في المنطقة.