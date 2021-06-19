كورونا في اقليم كوردستان.. تسجيل 203 اصابة و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، تسجيل 9 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي 464 مريضا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الإصابات توزعت:

• ( 20) في أربيل

• ( 57) في السليمانية

• ( 126) في دهوك

وأشارت إلى أن حالات التعافي توزعت على مناطق الاقليم على النحو الآتي”

• ( 130) في أربيل

• ( 207) في السليمانية

• ( 97) في دهوك

• ( 28) في گرمیان

• ( 2) في رابرين

وأضافت الوزارة أن 4 وفيات سجلت في گرمیان، و3 في السليمانية، ووفاة واحدة في كل من أربيل ودهوك.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات في الاقليم وصل إلى 179379 حالة منذ ظهور الجائحة، بينها 4405 وفيات، و 168190 حالة تعاف.