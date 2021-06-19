يونيو 19, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

صحة إقليم كوردستان تصدر قرارات تتعلق بتطعيم ثلاث فئات بلقاح كورونا

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
160 مشاهدات

صحة إقليم كوردستان تصدر قرارات تتعلق بتطعيم ثلاث فئات بلقاح كورونا

 وجهت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، المراكز الصحية كافة في المحافظات والإدارات المستقلة بالمضي قدما في إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للنساء المرضعات.

وقالت الوزارة في كتاب رسمي عممته على المراكز الصحية مذيل بتوقيع الوزير سامان البرزنجي، إنه “لا يوجد دليل يثبت بأن النساء اللواتي يرضعن أطفالهن عندما يصبن بفيروس كورونا يلحقن الأذى بأطفالهن، لذلك نطلب من جميع المراكز الصحية المضي قدما في إعطاء اللقاحات للنساء اللاتي يرضعن رضاعة طبيعية.

ووجهت الوزارة بحقن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم فوق أربعين عاما بلقاح استرازينيكا، وأولئك الذين أعمارهم فوق 60 عاما بسينوفارم.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi