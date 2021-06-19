وثيقة .. إطلاق سراح جمال التكريتي زوج “حلا” ابنة صدام حسين

أخلت وزارة العدل العراقية، سبيل المتهم (جمال مصطفى عبدالله سلطان) الملقب بـ”التكريتي” زوج “حلا” إبنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك لعدم كفاية الأدلة في التهم الموجهة ضده.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن دائرة الإصلاح في وزارة العدل فإن المحكمة الجنائية المركزية العراقية قررت إلغاء التهم الموجهة إلى “التكريتي” وفق أحكام المادة 194/ الشق الأول من قانون العقوبات والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف ما لم يكن مطلوباً عن قضية أُخرى.

وكان التكريتي يحمل رتبة مقدم في الجيش العراقي السابق وهو من المطلوبين الـ52 في نظام صدام والتي قررت الولايات المتحدة بعد الاجتياح سجنهم.

واعتقلت قوات التحالف جمال التكريتي في 20 من شهر نيسان/ أبريل بعد سقوط النظام السابق بحوالي 11 يوما.

وصادرت السلطات العراقية أموال التكريتي المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون الذي اقره مجلس النواب العراقي في العام 2017 والذي يقضي بمصادرة أموال أزلام النظام وأسرة صدام حسين.