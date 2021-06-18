الرئيس بارزاني يستذكر ملحمة “آراس”: رفض للإحتلال والعبودية وأمل بالتحرر

استذكر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، الذكرى 74 لملحمة عبور نهر آراس من قبل الزعيم الكوردي ملا مصطفى بارزاني من الأراضي الإيرانية نحو الإتحاد السوفيتي بصحبة عدد من رفاقه المقاتلين.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة “اليوم تمر الذكرى 74 على الملحمة التاريخية لعبور بارزاني الخالد لنهر آراس، بصحبة عدد من رفاقه المقاتلين”.

وكان الزعيم مصطفى بارزاني قد لبى نداء القاضي محمد عام 1946 للالتحاق ومساندة ابناء جلدته بتأسيس جمهورية كوردستان الديمقراطية في مدينة مهاباد، وذلك بصحبة رفاق دربه من مقاتلي البيشمركة، وذلك للدفاع عن الجمهورية الوليدة.

وبعد انهيار جمهورية مهاباد رفض الزعيم مصطفى بارزاني الاستسلام للقوات الإيرانية والعراقية، وقرر اللجوء الى الاتحاد السوفيتي سيرا على الاقدام بصحية 500 من المقاتلين.

وكان لا بد من عبور نهر آراس للوصول الى الأراضي السوفيتية، واثناء سيرهم وفي ظروف صعبة للغاية، اشتبكوا مع القوات الايرانية والعراقية والتركية وتمكنوا من عبور النهر رغم التفاوت الكبير في الاسلحة والعتاد وعدد المقاتلين.

واضاف الرئيس بارزاني في رسالته ان “هذه الملحمة التاريخية الوطنية العسكرية باتت إرثا عظيما وأثرت بشكل كبير على استمرار القضية المحقة للشعب الكوردي في تلك المرحلة والمراحل اللاحقة”.

وقال الرئيس بارزاني ان “تلك الملحمة التاريخية كانت رفضا للاحتلال والعبودية وتوقا للإنعتاق وأملا بالتحرر، واثبتت أن إرادة شعبنا ستنتصر وأن إرادة شعبنا اقوى من كل الاسلحة والجيوش”.