كتاب “للتاريخ” للرئيس بارزاني يُترجم الى التركية

تمت ترجمة وطباعة كتاب “للتاريخ”، لمؤلفه الرئيس مسعود بارزاني الى اللغة التركية، وسيكون بين أيدي القراء خلال الاسبوعين المقبلين.

وتمت ترجمة الكتاب الى التركية من قبل إحسان يالين، كما أن الكتاب نفسه كان قد تُرجم في وقت سابق الى اللغة العربية واللغة الكوردية “اللهجة الكرمانجية”.

ويقول نقاد كورد أن لهذا الكتاب أهمية كبيرة، فهو يُعد وثيقة تاريخية متميزة من حيث غناها بالمعلومات خصوصا أن المؤلف نفسه “الرئيس بارزاني”، شاهد على الأحداث ومشارك فيها.

ويسرد الكتاب مواقف لجهات عراقية واقليمية ودولية، كما يكشف لأول مرة خبايا واسرار تتعلق بالاستفتاء على استقلال اقليم كوردستان، والعلاقات بين الاقليم وبغداد وعرض سياسات دول مثل الولايات المتحدة وغيرها.