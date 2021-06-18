يونيو 18, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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اقليم كوردستان يسجل نحو 500 اصابة جديدة بكورونا

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فى :أخبار عــامة
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اقليم كوردستان يسجل نحو 500 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تسجيل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية .
وبحسب الموقف الوبائي اليومي الصادر عن صحة كوردستان، فإن الإصابات الجديدة توزعت التالي:
96 أربيل، 173 السليمانية، 162 دهوك، 23 كرميان، 4 رابرين.

وأشار البيان إلى تماثل 537 للشفاء التام بواقع 124 أربيل، 221 السليمانية، 144 دهوك، 1 حلبجة، 42 كرميان، 5 رابرين ليصل مجموع حالات التعافي إلى 167726.

فيما تم تسجيل ستة وفيات خلال يوم واحد، 3 السليمانية، 2 دهوك، 1 رابرين لتبلغ الوفيات بالمجمل 4396 حالة.

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