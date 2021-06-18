غلاء البيض والدجاج.. الزراعة العراقية تحدد شروطاً للتسويق من إقليم كوردستان

نفت وزارة الزارعة العراقية عزمها فتح باب الاستيراد للدواجن والبيض من الخارج، مشيرة إلى إمكانية فتح الاستيراد من إقليم كوردستان لباقي المحافظات العراقية، بشروط.

وقال النايف لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة، (18 حزيران 2021) إنه “لا صحة للأنباء التي أشارت إلى عزم الوزارة فتح باب الاستيراد امام الدواجن والبيض، من خارج البلاد”، مؤكداً عزم الوزارة “دعم المنتج الوطني والمحافظة عليه في الأسواق المحلية”.

“احتكار التجار للبيض والدجاج”

أما بشأن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الاسواق العراقية، فقد عزا النايف ذلك إلى “ارتفاع مدخلات الدواجن والبيض، ولكونها بالدولار، مثل العلف والصويا والكارتون”.

المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية اتهم “المحتكرين” بالتحكم بسعر البيض والدجاج في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن “كميات البيض والدجاج متوفرة بشكل جيد في الأسواق المحلية، لكن بعض التجار يحتكرون هذه المواد ويفرضون الاسعار المرتفعة”.

وشهدت الأسواق المحلية في العراق، ارتفاع سعر طبقة البيض إلى 6500 دينار، رغم تأكيد وزارة الزراعة العراقية على ضرورة بيع الطبقة بسعر 5000 دينار.

لجان مراقبة

وبشأن اجراءات وزارة الزراعة لمعالجة هذا الارتفاع، ذكر النايف أن “الوزارة شكلت لجان مراقبة في الأسواق، لمتابعة الموضوع”، مؤكداً أنه “لا عودة للمربع الأول وسنستمر بمنع استيراد الدواجن والبيض، بهدف حماية المنتج المحلي”.

شروط للاستيراد من إقليم كوردستان

أما بخصوص التعاون مع إقليم كوردستان بهذا الصدد، أفاد النايف بأن “الوزارة لديها خطط بفتح الباب أمام إقليم كوردستان لتمويل الأسواق في باقي المحافظات العراقية، من لحوم الدواجن والبيض، والتعاون بهذا الصدد، بشرط غلق المنافذ الحدودية أمام استيراد هاتين المادتين، وأن يرسل إقليم كوردستان من منتجاته المحلية فقط، وليست المستوردة، لأجل بقاء المنتج المحلي محمياً ومدعوماً”.

المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف، عدّ هذا التعاون “خدمة للبلد، ودعماً للمنتج المحلي”.

وأدى تراكم عدة عوامل وعلى رأسها حظر التصدير وتغيير سعر الصرف إلى ارتفاع ملحوظ في سعر الدجاج في أسواق العراق وإقليم كوردستان.

أحد العوامل الأساسية لارتفاع سعر الدجاج يتمثل بغلاء مستلزمات تربيتها، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر قنينة الغاز من 7500 دینار إلى 8500 دینار، فيما ارتفع سعر طن العلف بإضافة من 80 إلى 100 دولار إلى سعره السابق، ما أدى إلى تضرر أصحاب حقول الدواجن وقلة عرض الدجاج في الأسواق.

كما أن انهيار سعر الدينار أمام الدولار، ألقى بظلاله على تربية الدواجن أيضاً.

ومنذ العام الماضي، منعت الحكومة العراقية استيراد 23 نوعاً من المحاصيل والمنتجات ومنها الدواجن.

وكانت وزارة الزراعة قد دعت جميع المنافذ الحدودية وقيادة العمليات والامن الوطني ودائرة مكافحة الجريمة المنظمة والكمارك الى الالتزام بتنفيذ قرار منع استيراد الدجاج والبيض، دعماً لحماية المنتج المحلي.