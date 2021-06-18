استملكت خارج الضوابط.. نزاهة نينوى تضع علامة الحجز على 800 عقار (وثيقة)

قامت نزاهة محافظة نينوى، بالحجز على 800 عقار تم استملاكها خارج الضوابط.

وابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن الحجز تم على ما يقارب الـ800 عقار ضمن نينوى الجنوبية من التي تم استملاكها خارج الضوابط.

وأضاف المصدر؛ أن دائرة النزاهة تقوم بالتدقيق على هذه العقارات ضمن قضية التلاعب بالاراضي والتي تورط فيها عدد من الموظفين كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ فإن النزاهة وجهت دائرة التسجيل العقاري بوضع اليد على هذه الأراضي وتأشيرها في الطابو بعدم التصرف بها مع تزويد النزاهة بصورة قيود عنها.