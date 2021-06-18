الجبوري: إعادة بناء مرقد النبي يونس قريباً وفندق نينوى اوبروي فيه مشكلة

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الجمعة، قرب إعادة إعمار مرقد النبي يونس عليه السلام ، مشيراً الى أن الوقف السني خصص أموالاً لإعادة بناء قسم من جوامع المدينة.

وقال الجبوري ، إن “رئيس الوقف السني سعد كمبش ذكر أنه سيبدأ قريباً العمل ببناء مرقد النبي يونس عليه السلام، إضافة إلى أنه تم تخصيص أموال لإعادة بناء قسم من جوامع مدينة الموصل”، لافتاً الى أن “الأوقاف تمتلك الكثير من الأراضي في الموصل”.

وأوضح الجبوري ، أن “رئيس ديوان الوقف السني أشار الى أن عملية استثمار تلك الأراضي من قبل هيئة الاستثمار فيها تعقيدات”، مؤكداً أن”الاستثمار يمكن أن يُفتح قريباً في الأراضي التابعة للوقف السني”.

وأضاف أن “هنالك اتفاقاً بين وزير الثقافة حسن ناظم ورئيس الوقف السني، لإعادة بناء مرقد النبي يونس”، مؤكداً أن”هذا المرقد مهم جداً بالنسبة لمحافظة نينوى”.

وأشار إلى “وجود مشكلة بفندق الأوبروي، حيث إن المستثمر يطالب الدولة بمبالغ تعويضية عالية جداً تصل إلى 35 مليون دولار لاستكمال الأعمال الداخلية للفندق”، مبيناً أن “الهيكل الخارجي للفندق كامل، لكنه يحتاج إلى ترميمات داخلية”.

وأوضح أن “وزير الثقافة أوفد لجنة من أجل دراسة العقد وفسخه مع المستثمر، لأن العمل بفندق الأوبروي تلكأ من 4 أو 5 سنوات، والمستثمر يطالب الدولة بمبالغ للتعويض عالية جدا”.

وتابع أن “فندق الاوبروي كان أحد أكبر فندقين بمدينة الموصل ،وتم تدميره في المعارك الضارية مع عصابات داعش الإرهابية، حيث كانت العصابات الإرهابية تتخذه مقراً لهم، لذلك نحن ننتظر أن يمنح الى مستثمر من قبل هيئة السياحة التابعة الى وزارة الثقافة”.