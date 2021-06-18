ضبط 5 صواريخ معدّة للإطلاق في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، العثور على خمسة صواريخ من نوع كراد معدّة للإطلاق في محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم الجمعة (18 حزيران 2021)، إنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشر في قيادة عمليات غرب نينوى، تضبط 5 صواريخ نوع كراد مع 5 قواعد للإطلاق داخل عجلة”.

وتمت عملية الضبط في منطقة العلكانه جنوبي ربيعة التابعة لمحافظة نينوى، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة، فيما لاذ الذين كانوا داخل العجلة بالهرب.

كما تم التعامل مع العجلة ومحتوياتها من قبل مفارز الجهد الهندسي، وفقاً لخلية الإعلام الأمني.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن مقتل مواطن وإصابة آخر بانفجار مخلفات حربية غربي كربلاء.

ومن قبل، ذكرت خلية الإعلام الأمني، ضبط حزام ناسف معد للتفجير، ومواد أخرى في قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار.

وقامت الخلية باستدعاء الجهد الهندسي التابع للجيش العراقي لمعالجة الحزام الناسف، وفقاً لبيان الخلية.