اقليم كوردستان يسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان اليوم الخميس، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة و499 حالة شفاء من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم ” 477″، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (7361 فحوصات جديدة)

• (2517) اربيل

• (1474) السليمانية

• (3089) دهوك

• (27) حلبجة

• (254) كرميان

• (0) رابرين

2. الاصابات: (466 اصابات جديدة)

• (112) اربيل

• (185) السليمانية

• (149) دهوك

• (2) حلبجة

• (18) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (499 حالات شفاء جديدة)

• (113) اربيل

• (212) السليمانية

• (123) دهوك

• (1) حلبجة

• (45) كرميان

• (5) رابرين

4. الوفيات: (8 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (5) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• ( 0 ) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لاية حالة طارئة.