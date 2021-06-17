اقليم كوردستان يسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا
اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان اليوم الخميس، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة و499 حالة شفاء من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان الوزارة المرقم ” 477″، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:
1 ـ الفحوصات: (7361 فحوصات جديدة)
• (2517) اربيل
• (1474) السليمانية
• (3089) دهوك
• (27) حلبجة
• (254) كرميان
• (0) رابرين
2. الاصابات: (466 اصابات جديدة)
• (112) اربيل
• (185) السليمانية
• (149) دهوك
• (2) حلبجة
• (18) كرميان
• (0) رابرين
3. الشفاء: (499 حالات شفاء جديدة)
• (113) اربيل
• (212) السليمانية
• (123) دهوك
• (1) حلبجة
• (45) كرميان
• (5) رابرين
4. الوفيات: (8 حالات وفاة)
• (2) اربيل
• (5) السليمانية
• (1) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• ( 0 ) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لاية حالة طارئة.