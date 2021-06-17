آسايش السليمانية تعتقل ثلاثة أشخاص اشتركوا بقتل امرأة وأحرقوا جثتها

أعلنت المديرية العامة للأمن الآسايش في السليمانية يوم الخميس القاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة قتل امرأة في بداية العقد الثالث من العمر، وحرق جثتها.

وقالت المديرية في بيان، إن قواتها تلقت بلاغا في العاشر من شهر حزيران الجاري عن وجود جثة محروقة قرب قرية “عزيزآوا” للتوجه القوات بعدها إلى محل الحادث وشرعت بالتحري والتحقيق بأمر قضائي لتتمكن من الحصول على بعض من المعلومات.

وأوضح البيان أن نتائج التحقيق أظهرت أن الجثة المحترقة تعود لامرأة تُدعى (ب، ع، ح)، من مواليد العام 1990، مشيراً إلى أن مديرية أمن السليمانية القت القبض على جميع المتهمين.

وتابع البيان أن مديرية الأمن تحدثت عن المتهمين وهم كل من: (پ، ع، ح) من مواليد العام 1985 في السليمانية، و(م، ع، ح) من مواليد العام 1988، و(ب، ج، ج) 1996، منوها إلى أن المتهمين اعترفوا بأن المتهم الرئيسي بالجريمة اقتاد المجنى عليها بالسيارة الى خارج المدينة إثر مشكلة اجتماعية وقتلها باطلاق ثلاث رصاصات عليها داخل السيارة.

وأضاف البيان انه بعد قتلها اصطحب الجثة إلى مكان ناءٍ قرب قرية “عزيزآوا” ليقوم بحرقها، لافتا إلى أن “نتيجة لوقوع هذه الجريمة تم إيقاف شخصين آخرين بتهمة منح المتهم الرئيسي السلاح ومساعدته في تنفيذ الجريمة، بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وان التحقيقات مع جميع المتهمين مستمرة.